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Ирина Федоляк
Журналист
03 апреля 2020, 16:35 2

На Прикарпатье умершую в районной больнице женщину проверяют на COVID-19

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03 апреля 2020, 16:35 2
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Женщина из Тлумацкого района лечилась от пневмонии. Ее результаты направили на проверку наличия коронавирусной инфекции
Фото из открытых источников
Женщина из Тлумацкого района лечилась от пневмонии. Ее результаты направили на проверку наличия коронавирусной инфекции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

"В Тлумацком районе умерла женщина. Подозрение или нет - мы пока сказать не можем. У всех людей, которые на территории области лечились от пневмонии, мы берем образцы на исследование. Пока что образец в лаборатории, результатов еще нет", - сообщил во время брифинга заместитель директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный.

Он также рассказал, что в области 410 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Получили 164 результаты ПЦР-тестов. 80 оказались положительными, 84 – отрицательными. Ожидают результаты еще по 247 случаях.

Наибольшее количество больных в области в Ивано-Франковске - 23. В Надвирнянском районе 15, Тисменицком - 13, Калушском - 8.

Напомним, в Ивано-Франковске в роддоме за несколько дней умерли три женщины.

О смерти в городском родильном доме сообщил городской глава Руслан Марцинкив. Он также заверил, что роженица умерла не от коронавируса. Позже во время вскрытия у роженицы обнаружили подозрение на двухстороннюю пневмонию. Затем отобрали анализы для проверки на коронавирус.

Кроме того, в Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у 37-летней роженицы, которая умерла 30 марта в областном роддоме. На днях у нее поднялась температура, появился кашель и затрудненное дыхание, молниеносно развилась пневмония. Она родила здоровую девочку, но на следующий день после родов умерла.

Родственники умершей от COVID-19 роженицы убеждены, что женщина заболела в родильном. Сестра умершей рассказала, что женщина вернулась из Польши в ноябре еще задолго до пандемии, а в больнице никто ее не навещал.

В областном родильном зафиксировали еще одну смерть. Сообщили и о 4 больных COVID-19 работниках заведения. Сейчас на Прикарпатье уже 5 смертей от COVID-19.

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