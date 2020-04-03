На Прикарпатье умершую в районной больнице женщину проверяют на COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.
"В Тлумацком районе умерла женщина. Подозрение или нет - мы пока сказать не можем. У всех людей, которые на территории области лечились от пневмонии, мы берем образцы на исследование. Пока что образец в лаборатории, результатов еще нет", - сообщил во время брифинга заместитель директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный.
Он также рассказал, что в области 410 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Получили 164 результаты ПЦР-тестов. 80 оказались положительными, 84 – отрицательными. Ожидают результаты еще по 247 случаях.
Наибольшее количество больных в области в Ивано-Франковске - 23. В Надвирнянском районе 15, Тисменицком - 13, Калушском - 8.
Брифинг о ситуации с коронавірусною инфекцией в области
Опубликовано Івано-Франковская областная государственная администрация Пятница, 3 апреля 2020 г.
Напомним, в Ивано-Франковске в роддоме за несколько дней умерли три женщины.
О смерти в городском родильном доме сообщил городской глава Руслан Марцинкив. Он также заверил, что роженица умерла не от коронавируса. Позже во время вскрытия у роженицы обнаружили подозрение на двухстороннюю пневмонию. Затем отобрали анализы для проверки на коронавирус.
Кроме того, в Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у 37-летней роженицы, которая умерла 30 марта в областном роддоме. На днях у нее поднялась температура, появился кашель и затрудненное дыхание, молниеносно развилась пневмония. Она родила здоровую девочку, но на следующий день после родов умерла.
Родственники умершей от COVID-19 роженицы убеждены, что женщина заболела в родильном. Сестра умершей рассказала, что женщина вернулась из Польши в ноябре еще задолго до пандемии, а в больнице никто ее не навещал.
В областном родильном зафиксировали еще одну смерть. Сообщили и о 4 больных COVID-19 работниках заведения. Сейчас на Прикарпатье уже 5 смертей от COVID-19.
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