Атака дрона на Запоріжжі: у лікарні померли двоє поранених поліцейських

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У лікарні померли двоє поліцейських, які дістали тяжкі поранення внаслідок влучання російського безпілотника у службовий автомобіль поблизу Комишувахи 1 листопада

Про це повідомила поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Загинули начальник чергової частини відділення поліції №4 Пологівського районного відділу поліції (м. Оріхів) майор поліції Олег Дубецький та його колега – заступник начальника з превентивної діяльності цього підрозділу майор поліції Сергій Бережко.

Як зазначили у поліції, 1 листопада поблизу Комишувахи російський дрон влучив у службовий автомобіль, унаслідок чого обидва правоохоронці отримали тяжкі поранення.

Медики боролися за їхні життя, однак 4 листопада серця обох поліцейських зупинилися.

Олег Дубецький та Сергій Бережко присвятили службі в поліції понад 20 років.

У поліції Запорізької області висловили співчуття рідним, близьким і колегам загиблих правоохоронців.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська скинули 9 авіабомб на підземну школу в Комишувасі, яка використовувалася як пункт незламності. Удар стався в момент, коли люди отримували гуманітарну допомогу. Раніше повідомлялося про 42 загиблих.