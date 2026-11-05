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Від початку тижня, 2 листопада, Росія завдала 78 цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Станом на 5 листопада нові знеструмлення зафіксовані у трьох областях, а в більшості регіонів діють графіки відключень світла

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Через російські обстріли нові знеструмлення виникли у Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях. Енергооб'єкти зазнали значних пошкоджень, для усунення яких потрібен час.

Складною залишається ситуація у Києві та Київській області. Через пошкодження енергетичного обладнання тут вимушено застосовують мережеві обмеження.

У більшості областей України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – обмеження потужності.

У регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи, де це дозволяє безпекова ситуація. Загроза повторних атак ускладнює ремонти.

Протягом дня графіки можуть змінюватися. Актуальну інформацію публікують місцеві оператори систем розподілу електроенергії.

Нагадаємо, вночі 5 листопада російські війська поцілили по енергооб'єкту на Чернігівщині. Після атаки ситуація в енергосистемі області залишається складною.