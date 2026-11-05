Фото: поліція

Повідомлення про інцидент у торговельному закладі у Тернополі надійшло до поліції 5 листопада близько 11:00

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті. Після цього з приміщення пролунали два постріли.

На місці працюють поліцейські та всі профільні служби. Правоохоронці вживають заходів для затримання чоловіка та забезпечення безпеки людей.

Громадян закликають не наближатися до місця події та виконувати вимоги поліції.

Нагадаємо, у Києві чоловік підірвав гранату під дверима квартири товариша через борг у 3000 гривень. Зловмисника затримали.