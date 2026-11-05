На Рівненщині на трасі виявили тіло чоловіка: поліція встановлює обставини смертельної ДТП
На трасі Київ – Чоп у селищі Квасилів Рівненської області виявили тіло чоловіка з травмами, характерними для ДТП
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Близько 06:20 5 листопада до поліції звернувся водій маршрутки, який помітив на дорозі чоловіка без ознак життя.
На місці події працювали слідчі та криміналісти. Патрульні регулювали рух на цій ділянці дороги.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП та особу загиблого.
Нагадаємо, вранці 5 листопада поблизу Львова водій мікроавтобуса збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
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