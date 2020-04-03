На Херсонщині померлу від Covid-19 поховали без дотримання спецправил: поліція відкрила провадження

В місті Олешки, що на Херсонщині, поліція запідозрила можливе порушення санітарних правил та норм щодо запобігання епідемічним інфекційним хворобам

Фото: Суспільне

В місті Олешки, що на Херсонщині, поліція запідозрила можливе порушення санітарних правил та норм щодо запобігання епідемічним інфекційним хворобам

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Як ми повідомляли pанішe, один з виявлeних на Хepсонщині випадків захвоpювання на коpонавіpус виявився летальним. Виявилося, що родичам віддали для поховання труп пацієнтки ще до отримання остаточних результатів тестування на Covid – 19.

Олешківським відділенням поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо факту смерті від коронавірусної інфекції в Олешківському районі Херсонської області та можливих порушень санітарних правил та норм.

"Було встановлено, що працівники Олешківської центральної районної лікарні допустили порушення правил та норм встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам. Це виразилося в тому, що 1-го квітня було видано для поховання труп пацієнтки вказаної лікарні до отримання остаточних результатів тестування на інфекційне захворювання Covid - 19. В результаті діагноз було підтверджено, а труп поховано без дотримання розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків медико - біологічної надзвичайної ситуації, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби, що завідомо могло спричинити поширювання цього захворювання" - розповіла речниця головного управління Національної поліції Херсонської області Тетяна Пшонь:

Також речниця головного управління Національної поліції Херсонської області повідомила, що за вказаним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 325-ю частиною 1-ю Кримінального кодексу України, а саме - порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

За вказаною статтею передбачено покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподактованих мінімумів доходів громадян, а також позбавлення волі на строк до трьох років.

Крім того, після випадку у місті було встановлено карантинний пост. Загалом у області встановлені 11 карантинних постів, де разом з поліцейськими працюватимуть медики та рятувальники.

Такі заходи вживаються задля протидії поширення коронавірусу. В’їзд та виїзд з міста не заборонений. Поліцейські сприяють медпрацівникам у проведенні безконтактного заміру температури водіїв автотранспорту та їхніх пасажирів, а також рятувальникам у проведенні дезінфекційних заходів. Також проводять роз’яснювальну роботу з водіями.

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Станом на 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.