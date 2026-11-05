Фото: поліція

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по Комишувасі Запорізької області збільшилась до 42

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

"З-під завалів деблоковано 42 загиблих людини. Триває ідентифікація невпізнаних тіл", – йдеться у повідомленні.

Триває четверта доба аварійно-рятувальних заходів. Під завалами ще можуть перебувати 33 людини. Роботи не припиняються.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська скинули 9 авіабомб на підземну школу в Комишувасі, яка використовувалася як пункт незламності. Удар стався в момент, коли люди отримували гуманітарну допомогу. Раніше повідомлялося про 37 загиблих.