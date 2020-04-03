Коронавірус на Полтавщині: скільки хворих та як ховатимуть померлих

У Полтавській області за останню добу нових випадків інфікування COVID-19 не виявлено

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У Полтавській області за останню добу нових випадків інфікування COVID-19 не виявлено

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію Полтавської ОДА.

3 квітня у Полтавській області відомо про 5 хворих на COVID-19. Такі дані повідомляє МОЗ України. Очільник Полтавської ОДА Олег Синєгубов говорить про 4 інфікованих. Підозру на інфікування коронавірусом повідомили 9 особам. Двоє - мешканці Полтави, п’ятеро - містяни з Кременчуга, по одній людині виявили у Горішніх Плавнях та Лубнах. Смертельних випадків на цей час не зафіксовано.

Проте голова Полтавської ОДА заявив, що в області готові до гіршого сценарію розвитку подій і готуються закупити ще один апарат для тестування на коронавірус.

"Наразі одного апарату нам вистачає. Але все одно ми готуємося до можливого загострення розповсюдження коронавірусу. І ми маємо бути до цього готовими. Бізнес відгукнувся до нас, зараз шукаємо постачальника”, - сказав голова Полтавської ОДА.

Ховати померлих від COVID-19 будуть за спеціальним алгоритмом, яке розробило та затвердило Міністерство охорони здоров'я України. Тіла будуть або спалювати у крематорії, або віддавати рідним у закритих трунах, попередньо обробивши покійного розчином хлору. На церемонії поховання померлого від коронавірусу має бути не більше 10 осіб у захисних масках і рукавичках. У той же час спеціальні місця для такого виду поховань адміністрації виділяти не буде.

Тим часом правоохоронці Полтавської області встановлюють місцеперебування жителя Миргорода, який інфікувався закордоном, повернувся додому та не дотримався режиму самоізоляції. Чоловік утік до Києва.

Як писали RegioNews раніше, 27 березня у Полтавській області зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. COVID-19 лабораторно підтвердили у 75-річної жінки.