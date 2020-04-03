Поліція оштрафувала всіх втікачів із готелю "Козацький"
Про це в ефірі каналу "112 Україна" розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.
"Кожного, хто втік з-під обсервації з готелю "Козацький" знайшли, кожному вручено протокол про порушення правил карантину і буде штраф 17 тис. грн.", - повідомив Геращенко.
За його словами, втікачі будуть залишатися у себе вдома. У випадку повторного порушення їм загрожує ще один штраф у розмірі 34 тис. грн.
Крім того, через соцмережі поліція стежить за дотримання режиму обсервації, і буде реагувати на порушення.
"Ті, хто прилетів з-за кордону можуть бути носіями вірусу, а можуть і не бути. 14 днів посидіти вдома – це невелика плата, щоб зберегти здоров'я і життя інших людей", - додав він.
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Нагадаємо, влада Києва облаштувала дві бази для перебування киян на обсервації, де є все необхідне для тимчасового проживання.
31 березня повідомлялось, що Національна поліція Києва встановлює кількість осіб, які втекли із обсервації у готелі "Козацький".
Раніше українця, який перебував на обсервації в готелі "Козацький, забрали до лікарні через високу температуру, а мер Києва віталій Кличко назвав місце обсервації нелогічним.
Станом на 30 березня у Києві було зафіксовано 102 випадки захворювання коронавірусом, упродовж доби виявлено ще 20 підтверджених випадків.
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