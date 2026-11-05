РФ атакувала Вінницю реактивним "Шахедом": спалахнула масштабна пожежа

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У четвер, 5 листопад, російські війська завдали удару по Вінниці реактивним безпілотником типу "Шахед". У місті виникла сильна пожежа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канали.

Близько 10:00 на Вінниччині оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російського безпілотника.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, реактивний БпЛА спочатку рухався курсом на Вороновицю, згодом – у напрямку Вінниці.

У самому місті пролунали вибухи

Інформація про наслідки атаки, можливих постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 5 листопада РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-35 та 128 ударними БпЛА типу Shahed (65 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.