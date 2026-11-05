Фото: поліція

У Києві поліцейські затримали 18-річного жителя Вінниці, якого підозрюють у викраденні Volkswagen Touareg вартістю майже 3,5 млн грн. Хлопець проїхав близько 500 метрів і залишив автомобіль на узбіччі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася близько 04:30 на парковці біля автосалону. Працівники готували позашляховик до показу потенційним покупцям і тимчасово залишили його незачиненим із працюючим двигуном.

За даними поліції, 18-річний вінничанин, який приїхав до столиці на заробітки, помітив автомобіль, сів за кермо та поїхав. Дорогою він підібрав двох неповнолітніх товаришів.

Проїхавши близько 500 метрів, хлопець зупинився та залишив позашляховик на узбіччі. Поліцейські знайшли автомобіль і повернули його працівникам автосалону.

Молодика затримали та повідомили йому про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

На час розслідування суд призначив підозрюваному цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, у Києві чоловік підірвав гранату під дверима квартири товариша через борг у 3000 гривень. Зловмисника затримали.