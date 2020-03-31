На Одещині два нові випадки COVID-19: хворі не знають де підхопили вірус
Про це повідомляє RegioNews посилаючись на голову Одеської ОДА Максима Куцого.
За словами очільника облдержадміністрації, діагноз підтверджено у чоловіка 1960 року народження з села Нерубайське та жінки 1947 року народження з Одеси.
Варто зазначити, що хворі за кордон не виїжджали та, з їхніх слів, із хворими на COVID-19 не контактували.
"До госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом та ходила на міські ринки. Хворі перебувають у Одеській міській інфекційній лікарні", - повідомив Куций.
На даний момент на Одещині лабораторно підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19.
Крім того, станом на 9:00 31 березня з підозрою на Коронавірусние інфекцію за добу звернулися 10 осіб. 89 пацієнтів очікують результати аналізів з вірусологічної лабораторії Одеси. Там проводиться тестування на грип, ГРВІ та коронавірус. На стаціонарі знаходиться 44 людини.
Варто зазначити, що жителі області масово не дотримуються карантину. У центрі Одеси людей мало, а в Лузанівці і в селищі Котовського люди відпочивають, грають на пляжі, купують квіти і вуличну їжу
Крім того, останню харківську втікачку від самоізоляції знайшли на Одещині. Громадяни перетинаючи кордон України надали неправдиву інформацію щодо місця самоізоляції та своїх контактних даних.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 11:26 31 березня На Луганщині український військовий підірвався на міні
- 11:22 31 березня Ушпиталили чоловіка з обсервації в "Козацькому", Кличко назвав місце обсервації нелогічним
- 11:11 31 березня Німеччина і Франція: окупанти Донбасу використовують коронавірус як прикриття
- 11:08 31 березня На Тернопільщині кількість хворих на COVID-19 зросла до 78
- 10:40 31 березня Хворий коронавірусом Шахов вийшов з лікарні, не дочекавшись контрольних результатів аналізу
- 10:36 31 березня На Одещині два нові випадки COVID-19: хворі не знають де підхопили вірус
- 09:40 31 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:30 30 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів