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Альона Коханчук
Редактор
31 березня 2020, 10:36 4

На Одещині два нові випадки COVID-19: хворі не знають де підхопили вірус

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31 березня 2020, 10:36 4
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В Одеській області зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом
Фото: unsplash
В Одеській області зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом

Про це повідомляє RegioNews посилаючись на голову Одеської ОДА Максима Куцого.

За словами очільника облдержадміністрації, діагноз підтверджено у чоловіка 1960 року народження з села Нерубайське та жінки 1947 року народження з Одеси.

Варто зазначити, що хворі за кордон не виїжджали та, з їхніх слів, із хворими на COVID-19 не контактували.

"До госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом та ходила на міські ринки. Хворі перебувають у Одеській міській інфекційній лікарні", - повідомив Куций.

На даний момент на Одещині лабораторно підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19.

Крім того, станом на 9:00 31 березня з підозрою на Коронавірусние інфекцію за добу звернулися 10 осіб. 89 пацієнтів очікують результати аналізів з вірусологічної лабораторії Одеси. Там проводиться тестування на грип, ГРВІ та коронавірус. На стаціонарі знаходиться 44 людини.

Варто зазначити, що жителі області масово не дотримуються карантину. У центрі Одеси людей мало, а в Лузанівці і в селищі Котовського люди відпочивають, грають на пляжі, купують квіти і вуличну їжу

Крім того, останню харківську втікачку від самоізоляції знайшли на Одещині. Громадяни перетинаючи кордон України надали неправдиву інформацію щодо місця самоізоляції та своїх контактних даних.

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Автор(и) статті: Альона Коханчук

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