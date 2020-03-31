Коронавірус: на Буковині дев’ятеро хворих у важкому стані
Про це інформує Чернівецька ОДА, пише RegioNews.
Одному хворому надають допомогу в Сокирянській ЦРЛ, одному – у Глибоцькій ЦРЛ, трьом – в обласній клінічній лікарні. У всіх цих недужих підтверджено інфікування COVID-19.
Також двоє пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень перебувають у Чернівецькій міській лікарні №1. У одного з них діагностовано коронавірус, у іншого – підозра на COVID-19.
Крім того, у важкому стані ще двоє пацієнтів. Один з них у Хотинській ЦРЛ (з підтвердженим COVID-19), та один у Сторожинецькій ЦРЛ (з підозрою). Вони на кисневій дотації.
Переважна більшість цих пацієнтів –люди старшого віку мають і супутні захворювання.
У реанімаційних відділеннях медичних закладах Буковини перебуває 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції...Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Вівторок, 31 березня 2020 р.
Нагадаємо, Чернівецька область перебуває серед "лідерів" по розповсюдженню коронавірусу. Станом на ранок 31 березня офіційно зареєстровано 90 випадків інфікування. Вилікувалися вже семеро людей, померли двоє, 81 людина продовжує хворіти.
Учора Чернівецька ОДА повідомляла про семеро важких хворих, за добу їх кількість збільшилася на 2 особи.
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