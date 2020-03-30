Прикарпаття: COVID-19 виявлено у 41 особи, з них 5 медиків
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на старінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.
Станом на ранок 30 березня підтверджено 41 випадок захворювання на коронавірус, повідомила під час брифінгу заступниця голови ОДА Марія Савка.
В Івано-Франківську 16 випадків.
Тлумацький район - село Королівка - 1.
Тисменицький район - 9: Тисмениця - 1, село Липівка - 1, село Чукалівка - 2, Загвіздя - 3, Клузів - 1, Черніїв - 1.
Надвірнянський район - 7, з них Надвірна - 4, село Битків - 1, Білі Ослави - 1, Заріччя - 1.
Снятинський район - 5: село Вовчківці - 4, Устя - 1.
Косівський район село Хімчин - 1.
Калуський район село Боднарів - 1.
Місто Болехів - 1.
На Прикарпатті зафіксовані три летальні випадки.
Медики спостерігають за контактними особами хворих на COVID-19.
В закладах охорони здоров'я під наглядом перебуває 11 медичних працівників, в 5 з них підтверджено коронавірус. Троє - лікарі, дві медичні сестри. Стан їхній середньої важкості, повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.
Брифінг про ситуацію з коронавірусною інфекцією
Опубліковано Івано-Франківська обласна державна адміністрація Понеділок, 30 березня 2020 р.
Нагадаємо, в Івано-Франківську померлих від коронавірусу пропонують ховати в обробленому хлором полотні. Поховання проводиться за невеликої кількісті людей без шуму і паніки.
Голова Івано-Франківської ОДА підтвердив третю смерть від коронавірусу в області. Інформацію підтвердив і головний санітарний лікар Івано-Франківської області.
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