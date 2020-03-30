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Альона Коханчук
Редактор
30 березня 2020, 19:13 9

У Херсонській області помер чоловік із ознаками COVID-19, який сидів на самоізоляції

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30 березня 2020, 19:13 9
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У Херсонській області в місті Каховка помер чоловік, який з симптомами коронавіруса лікувався вдома
Фото: unsplash
У Херсонській області в місті Каховка помер чоловік, який з симптомами коронавіруса лікувався вдома

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на мера Каховки Андрія Дяченко.

36-річний чоловік два тижні тому повернувся з Польщі і перебував на самоізоляції. Хворий мав усі симптоми коронавирусної інфекції, але лікувався вдома, не звертаючись за допомогою в лікарню.

"Чи був це коронавірус, дізнаємося, коли отримаємо результати аналізів. Мої щирі співчуття рідним і близьким покійного", — повідомив Дяченко.

Також зазначається, що під'їзд і квартиру, де проживав чоловік, будуть продезінфіковані.

Варто зазначити, що за інформацією ЗМІ Херсона, у померлого 45-річного жителя Генічеська не підтвердили коронавірус. Ми раніше повідомляли, що в реанімаційному відділенні Генічеської ЦРЛ 28 березня, з ознаками серцевої недостатності поступив чоловік 1975 року народження. Пацієнт був у дуже важкому стані. На жаль, врятувати його не вдалося

За даними Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ, станом на 17:00 в області 4 людини з підозрою на коронавірус.

Варто зазначити, що в Херсоні немає і десятка апаратів ШВЛ, які можна використовувати при коронавірусі.

Автор(и) статті: Альона Коханчук

коронавірус карантин пневмонія Херсон самоізоляція
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