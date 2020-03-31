В Ивано-Франковске ограничили вход в зоны отдыха на время карантина

С 1 апреля в городе будут действовать ограничения по посещению детских площадок, парков и других общественных мест

Фото: КП "Центр развития города и рекреации"

С 1 апреля в городе будут действовать ограничения по посещению детских площадок, парков и других общественных мест

.