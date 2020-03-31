В Ивано-Франковске ограничили вход в зоны отдыха на время карантина
Решение сегодня, 31 марта, приняла противоэпидемическая комиссия Ивано-Франковского городского совета, передает RegioNews.
Разводить огонь и распивать алкоголь можно будет только в определенные часы.
Со 2 апреля с 7 до 20 часов в городе установят пункты пропуска в направлениях Коломые, Тысменице, Галича и Калуша.
Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій_31.03.2020Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 31 березня 2020 р.
"Уважаемые посетители парка Шевченко и городского озера. Просим быть сознательными и соблюдать карантинных мероприятий. Если вы видите закрыты детские, спортивные площадки и туристические элементы из сообщениям о запрете пользования - настойчиво просим не срывать их, а также сигнальную ленту", - говорится в сообщении на странице КП "Центр развития города и рекреации".
Шановні відвідувачі парку Шевченка та міського озера! Просимо бути свідомими та дотримуватися карантинних заходів! Якщо...Опубліковано Комунальне підприємство "Центр розвитку міста та рекреації" Понеділок, 30 березня 2020 р.
Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении сообщил, что жители пренебрегают правилами карантина, выходят на пикники, забывая о самоизоляции. А также отметил, что количество больных в городе растет.
В Ивано-Франковской области вчера, 30 марта, выявлено 41 случай заболевания COVID-19, в частности в Ивано-Франковске 16 случаев. Сегодня цифра в области возросла до 45 человек.
В Украине лабораторно подтверждено 548 случаев. Всего зафиксировано 13 летальных случаев. 8 человек уже выздоровели.
Напомним, в Одесской области два новых случая COVID-19: больные не знают где подхватили вирус.
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