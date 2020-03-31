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Ирина Федоляк
Журналист
31 марта 2020, 12:58 4

В Ивано-Франковске ограничили вход в зоны отдыха на время карантина

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31 марта 2020, 12:58 4
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С 1 апреля в городе будут действовать ограничения по посещению детских площадок, парков и других общественных мест
Фото: КП "Центр развития города и рекреации"
С 1 апреля в городе будут действовать ограничения по посещению детских площадок, парков и других общественных мест

Решение сегодня, 31 марта, приняла противоэпидемическая комиссия Ивано-Франковского городского совета, передает RegioNews.

Разводить огонь и распивать алкоголь можно будет только в определенные часы.

Со 2 апреля с 7 до 20 часов в городе установят пункты пропуска в направлениях Коломые, Тысменице, Галича и Калуша.

Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій_31.03.2020

Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 31 березня 2020 р.

"Уважаемые посетители парка Шевченко и городского озера. Просим быть сознательными и соблюдать карантинных мероприятий. Если вы видите закрыты детские, спортивные площадки и туристические элементы из сообщениям о запрете пользования - настойчиво просим не срывать их, а также сигнальную ленту", - говорится в сообщении на странице КП "Центр развития города и рекреации".

Шановні відвідувачі парку Шевченка та міського озера! Просимо бути свідомими та дотримуватися карантинних заходів! Якщо...

Опубліковано Комунальне підприємство "Центр розвитку міста та рекреації" Понеділок, 30 березня 2020 р.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении сообщил, что жители пренебрегают правилами карантина, выходят на пикники, забывая о самоизоляции. А также отметил, что количество больных в городе растет.

В Ивано-Франковской области вчера, 30 марта, выявлено 41 случай заболевания COVID-19, в частности в Ивано-Франковске 16 случаев. Сегодня цифра в области возросла до 45 человек.

В Украине лабораторно подтверждено 548 случаев. Всего зафиксировано 13 летальных случаев. 8 человек уже выздоровели.

Напомним, в Одесской области два новых случая COVID-19: больные не знают где подхватили вирус.

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Автор(ы) статьи: Ирина Федоляк

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