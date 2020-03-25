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25 марта 2020, 17:45 1

Ивано-Франковск: госпитализировали мужей двух умерших женщин, которых проверяют на COVID-19

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25 марта 2020, 17:45 1
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В области ожидают результаты лабораторного исследования двух умерших женщин, у которых подозревают коронавирус
Фото иллюстративное
В области ожидают результаты лабораторного исследования двух умерших женщин, у которых подозревают коронавирус

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МЗ Украины".

В области ожидают результаты лабораторного исследования летальных случаев двух женщин, которые умерли 23 и 24 марта. Мужей умерших госпитализировали, остальные контактные лица на самоизоляции, объяснил главный государственный санитарный врач области Руслан Савчук.

По состоянию на 25 марта в учреждения здравоохранения госпитализированы 70 пациентов с подозрением на коронавирус, часть получили отрицательный результат, 5 положительный, 1 из них летальный случай, а 47 еще ожидают результаты.

Напомним, в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19. Это первый случай заболевания на территории области.

Муж умершей в Ивано-Франковске от коронавируса женщины вернулся из Чехии. Всех, кто вернулся из-за границы, просят самоизолироваться и не подвергать опасности других.

Изолировали мужа, сына и медиков, которые контактировали с умершим от коронавирус. Муж умершей в изолированном боксе. Ее сын находится в самоизоляции, как и медицинские работники поликлиники и члены их семей.

В Ивано-Франковске заболели трое людей, которые контактировали с умершей от коронавируса. Среди них две медсестры.

23 марта в Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на COVID-19. 65-летняя женщина была из пригородного села Чукалевка.

В Ивано-Франковской области умерла третья женщина, у которой подозревали коронавирус.


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