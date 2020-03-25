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25 березня 2020, 17:26 3

Коронавірус змусив Путіна перенести референдум про "обнулення” президентства

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25 березня 2020, 17:26 3
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У Росії перенесли на невизначений термін голосування з приводу поправок до конституції РФ, якими "обнуляється" президентство Путіна
Фото: скріншот відео
У Росії перенесли на невизначений термін голосування з приводу поправок до конституції РФ, якими "обнуляється" президентство Путіна

Про це пишуть російські ЗМІ, а також заявив сам Путін, передає RegioNews.

Зазначається, що голосування мало відбутися 22 квітня, і його перенесли через епідемію коронавірусу.

Повідомляється, що нова дата голосування щодо поправок до конституції Росії буде оголошена пізніше, і це залежатиме від ситуації з коронавірусом.

Нагадаємо, 10 березня держдума РФ підтримала поправку до другого читання законопроекту про зміну Конституції, яка передбачає "обнулення" президентських термінів.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з візитом президента РФ Путіна до тимчасово окуповано Криму.


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