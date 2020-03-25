Коронавірус змусив Путіна перенести референдум про "обнулення” президентства
У Росії перенесли на невизначений термін голосування з приводу поправок до конституції РФ, якими "обнуляється" президентство Путіна
У Росії перенесли на невизначений термін голосування з приводу поправок до конституції РФ, якими "обнуляється" президентство Путіна
Про це пишуть російські ЗМІ, а також заявив сам Путін, передає RegioNews.
Зазначається, що голосування мало відбутися 22 квітня, і його перенесли через епідемію коронавірусу.
Повідомляється, що нова дата голосування щодо поправок до конституції Росії буде оголошена пізніше, і це залежатиме від ситуації з коронавірусом.
Нагадаємо, 10 березня держдума РФ підтримала поправку до другого читання законопроекту про зміну Конституції, яка передбачає "обнулення" президентських термінів.
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з візитом президента РФ Путіна до тимчасово окуповано Криму.
У Києві кількість інфікованих коронавірусом зросла до 34
25 березня 2020, 16:30Перший випадок COVID-19 у Луганській області – у голови обласної "Батьківщини" - ЗМІ
25 березня 2020, 16:07Нацполіція пропонує запровадити у Києві комендантську годину
25 березня 2020, 15:52
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 березня 2020, 15:38"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
- 19:21 25 березня У Тернополі кількість хворих на COVID-19 зросла до 8
- 18:59 25 березня Зеленський анонсував проект "Великдень вдома"
- 18:51 25 березня На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції із заборонених мінометів
- 18:49 25 березня До Китаю полетить другий літак за тестами на коронавірус
- 18:38 25 березня На Рівненщині поліція перевіряє дотримання правил самоізоляції
- 18:29 25 березня В Донецьку область прибула гуманітарна допомога з Китаю
- 15:38 25 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
Всі блоги »
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації