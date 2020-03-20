Десять з п’ятнадцяти інфікованих коронавірусом буковинців мешкають в одному селі
Про це сьогодні на пресконференції повідомив голова Чернівецької ОДа Сергій Осачук, пише Regionews.
"Вся громада мобілізована, вони свідомі, не покидають свій населений пункт без життєво важливих потреб. Сьогодні ми маємо 10 осіб, які інфіковані, і багато контактних осіб, яких будуть обстежувати. Якби ми знали, що всі вони заразилися від однієї жінки, то могли б говорити більш точно. Багато людей повертаються, і тому говорити, в який спосіб, хто і як захворів не можемо", - сказав чиновник.
Нагадаємо, у чотирьох селах Буковини, зокрема в Колінківцях, днями запрацювали блокпости, де перевіряють всіх людей.
Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Пʼятниця, 20 березня 2020 р.
Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області ще в п’ятьох людей підтверджено коронавірус. Таким чином Буковина лідирує за кількістю випадків коронавірусу - 15.
З 15 хворих 1 вилікувався, 1 помер, стан решти хворих задовільний.
Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
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