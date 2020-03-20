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20 березня 2020, 15:28 40

Десять з п’ятнадцяти інфікованих коронавірусом буковинців мешкають в одному селі

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20 березня 2020, 15:28 40
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Десятеро з 15 буковинців, в яких лабораторно підтвердили коронавірус - це жителі села Колінківці Хотинського району
Десятеро з 15 буковинців, в яких лабораторно підтвердили коронавірус - це жителі села Колінківці Хотинського району

Про це сьогодні на пресконференції повідомив голова Чернівецької ОДа Сергій Осачук, пише Regionews.

"Вся громада мобілізована, вони свідомі, не покидають свій населений пункт без життєво важливих потреб. Сьогодні ми маємо 10 осіб, які інфіковані, і багато контактних осіб, яких будуть обстежувати. Якби ми знали, що всі вони заразилися від однієї жінки, то могли б говорити більш точно. Багато людей повертаються, і тому говорити, в який спосіб, хто і як захворів не можемо", - сказав чиновник.

Нагадаємо, у чотирьох селах Буковини, зокрема в Колінківцях, днями запрацювали блокпости, де перевіряють всіх людей.

Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області ще в п’ятьох людей підтверджено коронавірус. Таким чином Буковина лідирує за кількістю випадків коронавірусу - 15.

З 15 хворих 1 вилікувався, 1 помер, стан решти хворих задовільний.

Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

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