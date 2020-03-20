У Києві лікарню з хворими коронавірусом охороняє Нацгвардія

Працівники Національної гвардії України охороняють інфекційне відділення Олександрівської лікарні, де перебувають пацієнти з підозрою на коронавірусну інфекцію

Фото: ngu.gov.ua

Працівники Національної гвардії України охороняють інфекційне відділення Олександрівської лікарні, де перебувають пацієнти з підозрою на коронавірусну інфекцію

Про це в ефірі програми "Право на владу" повідомила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська, передає RegioNews.

"Здорові люди ломилися в інфекційне відділення, щоб протестуватися на коронавірус. Зараз в Олександрівській лікарні чергує Нацгвардія, тому відділення вже працює спокійніше", - повідомила вона.

Лікарка також розповіла, що всіх протестувати неможливо..

Вона також уточнила, що планується розширення доступу до тестування, і МОЗ готує протоколи лікування COVID-19.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

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