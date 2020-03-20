11:11  20 березня
Коронавірус в Україні: за добу 56 підозр
12:38  20 березня
Зеленський доручив випустити на дороги більше автобусів і маршруток
14:15  20 березня
В Італії від коронавірусу померла друга українка, неофіційно - 6 осіб
UA | RU
UA | RU
20 березня 2020, 15:43 14

У Києві лікарню з хворими коронавірусом охороняє Нацгвардія

Читайте также
на русском языке
20 березня 2020, 15:43 14
Читайте также на русском языке
Працівники Національної гвардії України охороняють інфекційне відділення Олександрівської лікарні, де перебувають пацієнти з підозрою на коронавірусну інфекцію
Фото: ngu.gov.ua
Працівники Національної гвардії України охороняють інфекційне відділення Олександрівської лікарні, де перебувають пацієнти з підозрою на коронавірусну інфекцію

Про це в ефірі програми "Право на владу" повідомила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська, передає RegioNews.

"Здорові люди ломилися в інфекційне відділення, щоб протестуватися на коронавірус. Зараз в Олександрівській лікарні чергує Нацгвардія, тому відділення вже працює спокійніше", - повідомила вона.

Лікарка також розповіла, що всіх протестувати неможливо..

Вона також уточнила, що планується розширення доступу до тестування, і МОЗ готує протоколи лікування COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

У випадку збільшення кількості заражених коронавірусом влада Києва може заборонити пересування громадським транспортом у столиці.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.


коронавірус Нацгвардия Київ карантин
Кличко не виключає заборону пересування громадським транспортом
20 березня 2020, 15:18
Китай поділився з Україною досвідом профілактики епідемії коронавірусу
20 березня 2020, 15:11
У Києві через карантин перенесли запис учнів до перших класів
20 березня 2020, 14:28
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 березня 2020, 15:37
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Останні Популярні
Уляна Супрун
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Всі блоги »
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »