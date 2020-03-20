У Києві лікарню з хворими коронавірусом охороняє Нацгвардія
Про це в ефірі програми "Право на владу" повідомила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська, передає RegioNews.
"Здорові люди ломилися в інфекційне відділення, щоб протестуватися на коронавірус. Зараз в Олександрівській лікарні чергує Нацгвардія, тому відділення вже працює спокійніше", - повідомила вона.
Лікарка також розповіла, що всіх протестувати неможливо..
Вона також уточнила, що планується розширення доступу до тестування, і МОЗ готує протоколи лікування COVID-19.
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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
У випадку збільшення кількості заражених коронавірусом влада Києва може заборонити пересування громадським транспортом у столиці.
19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.
МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.
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