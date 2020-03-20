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20 марта 2020, 15:54 23

Ивано-Франковск: изолировали мужа, сына и медиков, которые контактировали с умершей от коронавируса

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20 марта 2020, 15:54 23
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Муж умершей в изолированном боксе. Ее сын находится в самоизоляции, как и медицинские работники поликлиники и члены их семей
Фото иллюстративное
Муж умершей в изолированном боксе. Ее сын находится в самоизоляции, как и медицинские работники поликлиники и члены их семей

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.

На совещании в в.и.о. председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Федорива обсудили ситуацию с коронавирусом.

Напомним, вчера в Ивано-Франковске подтвердили первый случай заболевания на коронавирус. Женщина - жительница Ивано-Франковска, умерла.

Городской глава Ивано-Франковска сообщил, что муж умершей от коронавируса женщины вернулся из Чехии.

"Муж умершей от коронавируса женщины находится в изолированном боксе, проводится полное лечение согласно протоколам. Мазок взяли и у сына. Анализы направили в Киев”, – сказал руководитель ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МЗ Украины” Руслан Савчук.

В Киеве лаборатория перешла в круглосуточный режим работы, поэтому результаты ожидают сегодня ночью, это будет зависеть от нагрузки на структуру.

Сын умершей находится в самоизоляции, за ним будет вестись дистанционное наблюдение.

Женщина за медицинской помощью обращалась в поликлинику города. Медицинский персонал, который принимал женщину и контактировал с ней непосредственно, также находится в самоизоляции, как и их родственники. В помещении поликлиники проводится дезинфекция коридоров и кабинета, куда заходила пациентка.

Что касается захоронения соблюдены все протоколы, приняты меры безопасности.

Другие возможные контакты погибшей женщины устанавливаются. В местах, где она бывала, также проводятся профилактические работы.

Напомним, в Ивано-Франковске 15 человек обследуют на коронавирус.

Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковск. Богослужения можно посмотреть на YouTube канале, Facebook странице, послушать по радио или посмотреть на местном телеканале.

В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.

В Ивано-Франковске транспорт отменят, разработают маршруты для медиков и коммунальщиков. С 19 марта в городе остановили движение общественного транспорта. Специальные маршруты создадут для тех, кто в условиях карантина должен работать.

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