П’ятеро нових хворих на коронавірус буковинців у стабільному стані

Серед п’яти нових інфікованих буковинців одна людина була за кордоном, а інші четверо контактували з тими, в кого раніше підтвердили коронавірусну інфекцію

Серед п’яти нових інфікованих буковинців одна людина була за кордоном, а інші четверо контактували з тими, в кого раніше підтвердили коронавірусну інфекцію

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