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20 березня 2020, 10:28 9

П’ятеро нових хворих на коронавірус буковинців у стабільному стані

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20 березня 2020, 10:28 9
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Серед п’яти нових інфікованих буковинців одна людина була за кордоном, а інші четверо контактували з тими, в кого раніше підтвердили коронавірусну інфекцію
Серед п’яти нових інфікованих буковинців одна людина була за кордоном, а інші четверо контактували з тими, в кого раніше підтвердили коронавірусну інфекцію

Про це заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак повідомила телеканалу UA:Буковина, пише RegioNews.

За її словами, інфіковані три жінки та два чоловіки, двоє з них старшого віку.

Жінка, яка була за кордоном – молодого віку. Як зазначила Гусак, пацієнтка почувається добре та вже тривалий час отримує симптоматичне лікування.

Двоє людей, які контактували з раніше інфікованим, не мають пневмонії, однак в них коливається температура тіла, яка ні в кого не перевищує 38 градусів. Ще двоє мають пневмонію.

Одна з п'яти людей лікується вдома в самоізоляції, бо має легку форму хвороби.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області ще в п’ятьох людей підтверджено коронавірус.

Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

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Нагадаємо, станом на вечір 19 березня в Україні було підтверджено 21 випадок COVID-19.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.


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