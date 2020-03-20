Маски, апарати ШВЛ, тести: військовий літак Іл-76 вилітає в Китай за вантажем

Військовий вантажний літак ІЛ 76 вилітає сьогодні, 20 березня, до Китаю за медичним вантажем, необхідним для боротьби з коронавірусом COVID-19

Фото: wikipedia.org

Військовий вантажний літак ІЛ 76 вилітає сьогодні, 20 березня, до Китаю за медичним вантажем, необхідним для боротьби з коронавірусом COVID-19

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець на своїй сторінці у Facebook.

"Військовий вантажний літак ІЛ 76 незабаром злітає з аеропорту "Бориспіль" у Гуанчжоу, в Китай. Об 11.00 у суботу борт прийме медичний вантаж: лабораторні та експрес тести на коронавірус, медичні маски, апарати вентиляції легень та багато іншого", - написав він.

За словами нардепа, він буде супроводжувати цей літак, щоб оформити документи та вантаж.

Також він зазначив, що "це лише перший політ, наступного тижня буде ще один".

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.