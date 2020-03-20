Ивано-Франковск: 15 человек обследуют на коронавирус
Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.
"К сожалению жители Франковска пренебрегают карантином. Вчера много людей гуляло без надобности, очень многие воспринимают это как каникулы, многие компании гуляет вечером еще и со спиртным. Хочу попросить: не выходите без необходимости на улицу", - говорит мэр.
Поход за продуктами, в аптеку, визит к врачу, помощь нуждающимся, выгул собак - только это может быть причиной выходить из дома в условиях карантина.
"Самоизолируйтесь и придерживайтесь режима карантина", - подчеркнул Марцинкив.
Оперативно о карантине (20.03.2020/9:00)Опубликовано Русланом Марцінковим Пятница, 20 марта 2020 г.
Напомним, В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19. Это первый случай заболевания на территории Ивано-Франковской области.
Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковск. Богослужения можно посмотреть на YouTube канале, Facebook странице, послушать по радио или посмотреть на местном телеканале.
В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.
В Ивано-Франковске транспорт отменят, разработают маршруты для медиков и коммунальщиков. С 19 марта в городе остановили движение общественного транспорта. Специальные маршруты создадут для тех, кто в условиях карантина должен работать.
Первый случай коронавируса зафиксировали в Житомире.
В Киеве еще один случай заражения коронавирусом. В четверг, 19 марта в столице выявлен еще один случай коронавирусной инфекции, пациента изолированно.
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