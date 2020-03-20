Ивано-Франковск: 15 человек обследуют на коронавирус

Даже несмотря на карантин много людей пренебрегают правилами безопасности

Даже несмотря на карантин много людей пренебрегают правилами безопасности

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

"К сожалению жители Франковска пренебрегают карантином. Вчера много людей гуляло без надобности, очень многие воспринимают это как каникулы, многие компании гуляет вечером еще и со спиртным. Хочу попросить: не выходите без необходимости на улицу", - говорит мэр.

Поход за продуктами, в аптеку, визит к врачу, помощь нуждающимся, выгул собак - только это может быть причиной выходить из дома в условиях карантина.

"Самоизолируйтесь и придерживайтесь режима карантина", - подчеркнул Марцинкив.

Оперативно о карантине (20.03.2020/9:00) Опубликовано Русланом Марцінковим Пятница, 20 марта 2020 г.

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