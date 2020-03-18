Ивано-Франковск: транспорт остановят, разработают маршруты для медиков и коммунальщиков

С 19 марта в городе остановят движение общественного транспорта. Специальные маршруты создадут для тех, кто в условиях карантина должен работать

Фото: Руслан Марцинкив

С 19 марта в городе остановят движение общественного транспорта. Специальные маршруты создадут для тех, кто в условиях карантина должен работать

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

"От завтрашнего дня в нашем городе не будет работать общественный транспорт! В рамках введенного карантина дал поручение разработать специальные маршруты для перевозок медработников, служащих соцзащиты, а также коммунальщиков. Это те люди, которые остаются на страже города и для которых необходимо создать все условия для комфортной работы", - пишет мэр.

Для них разработают новые маршруты с определенными остановками.

"Полумеры ничего не дадут, надо вводить радикальные меры. Наша медицина не готова к эпидемии! Если не принять меры, количество зараженных будет увеличиваться в геометрической прогрессии", - говорится в сообщении.

Вчера, несмотря на решение городского совета, еще треть магазинов была открыта. Чтобы люди понимали реальную угрозу и работодатели не "выгоняли" людей на работу, в Ивано-Франковске останавливают весь городской транспорт.

Руководители предприятий, что должны работать, больниц, обязаны обеспечить доставку работников. Несколько машин будут оповещать людей и развозить волонтеров.

Коммунальные службы продолжают вывоз мусора, уборка дорог и тротуаров, текущий ремонт дорог, продолжается работа аварийных служб.

более ЖЕСТКИЕ МЕТОДЫ КАРАНТИНА #безпека_ІФ От завтрашнего дня в нашем городе не будет работать общественный транспорт! В... Опубликовано Русланом Марцінковим Среда, 18 марта 2020 г.

Напомним, В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Ради профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.

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