12:41  18 марта
Переговоры с МВФ: Шмыгаль заявил о позитиве
08:36  18 марта
Мы всех вас вернем: Зеленский обратился к украинцам за границей
10:49  18 марта
Борьба с коронавирусом: страны ЕС закрывают внешние границы
UA | RU
UA | RU
18 марта 2020, 11:31 7

Ивано-Франковск: транспорт остановят, разработают маршруты для медиков и коммунальщиков

Читайте також
українською мовою
18 марта 2020, 11:31 7
Читайте також українською мовою
С 19 марта в городе остановят движение общественного транспорта. Специальные маршруты создадут для тех, кто в условиях карантина должен работать
Фото: Руслан Марцинкив
С 19 марта в городе остановят движение общественного транспорта. Специальные маршруты создадут для тех, кто в условиях карантина должен работать

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

"От завтрашнего дня в нашем городе не будет работать общественный транспорт! В рамках введенного карантина дал поручение разработать специальные маршруты для перевозок медработников, служащих соцзащиты, а также коммунальщиков. Это те люди, которые остаются на страже города и для которых необходимо создать все условия для комфортной работы", - пишет мэр.

Для них разработают новые маршруты с определенными остановками.

"Полумеры ничего не дадут, надо вводить радикальные меры. Наша медицина не готова к эпидемии! Если не принять меры, количество зараженных будет увеличиваться в геометрической прогрессии", - говорится в сообщении.

Вчера, несмотря на решение городского совета, еще треть магазинов была открыта. Чтобы люди понимали реальную угрозу и работодатели не "выгоняли" людей на работу, в Ивано-Франковске останавливают весь городской транспорт.

Руководители предприятий, что должны работать, больниц, обязаны обеспечить доставку работников. Несколько машин будут оповещать людей и развозить волонтеров.

Коммунальные службы продолжают вывоз мусора, уборка дорог и тротуаров, текущий ремонт дорог, продолжается работа аварийных служб.

более ЖЕСТКИЕ МЕТОДЫ КАРАНТИНА #безпека_ІФ От завтрашнего дня в нашем городе не будет работать общественный транспорт! В...

Опубликовано Русланом Марцінковим Среда, 18 марта 2020 г.

Напомним, В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Ради профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.

Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковска. Богослужения можно посмотреть на YouTube канале, Facebook странице, послушать по радио или посмотреть на местном телеканале.


Івано-Франківськ Коронавирус коронавірус
В Киеве - транспортный коллапс: маршрутки забиты, люди без масок
18 марта 2020, 11:25
Состояние больных коронавирусом жителей Киевщины удовлетворительное
18 марта 2020, 11:12
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 марта 2020, 11:11
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 марта 2020, 11:11
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
Последние Популярные
Евгений Комаровский
Валерий Харчишин
Игорь Соловей
Все блоги »
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Все публикации »
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »