Ивано-Франковск: транспорт остановят, разработают маршруты для медиков и коммунальщиков
Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.
"От завтрашнего дня в нашем городе не будет работать общественный транспорт! В рамках введенного карантина дал поручение разработать специальные маршруты для перевозок медработников, служащих соцзащиты, а также коммунальщиков. Это те люди, которые остаются на страже города и для которых необходимо создать все условия для комфортной работы", - пишет мэр.
Для них разработают новые маршруты с определенными остановками.
"Полумеры ничего не дадут, надо вводить радикальные меры. Наша медицина не готова к эпидемии! Если не принять меры, количество зараженных будет увеличиваться в геометрической прогрессии", - говорится в сообщении.
Вчера, несмотря на решение городского совета, еще треть магазинов была открыта. Чтобы люди понимали реальную угрозу и работодатели не "выгоняли" людей на работу, в Ивано-Франковске останавливают весь городской транспорт.
Руководители предприятий, что должны работать, больниц, обязаны обеспечить доставку работников. Несколько машин будут оповещать людей и развозить волонтеров.
Коммунальные службы продолжают вывоз мусора, уборка дорог и тротуаров, текущий ремонт дорог, продолжается работа аварийных служб.
более ЖЕСТКИЕ МЕТОДЫ КАРАНТИНА #безпека_ІФ От завтрашнего дня в нашем городе не будет работать общественный транспорт! В...Опубликовано Русланом Марцінковим Среда, 18 марта 2020 г.
Напомним, В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Ради профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.
Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковска. Богослужения можно посмотреть на YouTube канале, Facebook странице, послушать по радио или посмотреть на местном телеканале.
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