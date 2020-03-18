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18 березня 2020, 11:12 7

Стан хворих на коронавірус жителів Київщини задовільний

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18 березня 2020, 11:12 7
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Учора, 17 березня, у Київській області було офіційно зареєстровано перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу у 44-річного чоловік із міста Ірпінь, який  напередодні побував закордоном. Днем раніше коронавірус виявили також у двох киян
Учора, 17 березня, у Київській області було офіційно зареєстровано перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу у 44-річного чоловік із міста Ірпінь, який  напередодні побував закордоном. Днем раніше коронавірус виявили також у двох киян

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Моя Київщина".

Як повідомила голова постійної комісії з питань охорони здоров'я Київської обласної ради Наталія Бігар, чоловіка з Ірпеня ушпиталили в стані середньої тяжкості з підозрою на коронавірус.

Після лабораторних досліджень було встановлено, що в пацієнта коронавірус +. Наразі чоловік знаходиться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Білоцерківської лікарні №3.

Двоє хворих на коронавірус киян, у яких хворобу було виявлено раніше, теж лікуються.

Хлопець, який перебував в контакті з померлою від коронавірусу жителькою Житомирщини, наразі перебуває в Олександрівській лікарні столиці.

Інша хвора, жінка, яка відпочивала на одному з курортів Франції, перебуває на самоізоляції вдома, її стан задовільний. За нею наглядають медики.

Нагадаємо, за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).

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