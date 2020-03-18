Стан хворих на коронавірус жителів Київщини задовільний

Учора, 17 березня, у Київській області було офіційно зареєстровано перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу у 44-річного чоловік із міста Ірпінь, який напередодні побував закордоном. Днем раніше коронавірус виявили також у двох киян

Учора, 17 березня, у Київській області було офіційно зареєстровано перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу у 44-річного чоловік із міста Ірпінь, який напередодні побував закордоном. Днем раніше коронавірус виявили також у двох киян

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