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17 березня 2020, 13:16 1

В Івано-Франківську попри заборону працюють деякі непродовольчі магазини

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17 березня 2020, 13:16 1
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За порушення правил карантину передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність
Фото ілюстративне
За порушення правил карантину передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує RegioNews.

Начальник служби оперативного реагування Зореслава Гелеван повідомила під час оперативної наради, що "Арсен”, "Копійочка” на Мазепи, "Все по дві гривні” на Січових Стрільців, гіпермаркет "Епіцентр” працюють.

"За порушення правил карантину штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а для посадових осіб – від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. За порушення карантину, що призвело до смерті третіх осіб передбачено від 5 до 8 років ув’язнення”, – зауважив міський голова Руслан Марцінків.

Оперативна нарада

Опубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 16 березня 2020 р.

Нагадаємо, в Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширенню коронавірусу в місті вводять низку обмежень

В Івано-Франківську громадський транспорт з 19 березня їздити не буде. Відсьогодні перевезення зменшено на 40%, а з четверга повністю скасовується сполучення в самому Івано-Франківську, між містами та областями.

В Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську. Депутити міськради вважають, що підписавши документ у Мінську Україна прийме московський сценарій.


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