В Івано-Франківську попри заборону працюють деякі непродовольчі магазини

За порушення правил карантину передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність

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За порушення правил карантину передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує RegioNews.

Начальник служби оперативного реагування Зореслава Гелеван повідомила під час оперативної наради, що "Арсен”, "Копійочка” на Мазепи, "Все по дві гривні” на Січових Стрільців, гіпермаркет "Епіцентр” працюють.

"За порушення правил карантину штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а для посадових осіб – від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. За порушення карантину, що призвело до смерті третіх осіб передбачено від 5 до 8 років ув’язнення”, – зауважив міський голова Руслан Марцінків.

Оперативна нарада Опубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 16 березня 2020 р.

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