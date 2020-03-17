В Івано-Франківську попри заборону працюють деякі непродовольчі магазини
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує RegioNews.
Начальник служби оперативного реагування Зореслава Гелеван повідомила під час оперативної наради, що "Арсен”, "Копійочка” на Мазепи, "Все по дві гривні” на Січових Стрільців, гіпермаркет "Епіцентр” працюють.
"За порушення правил карантину штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а для посадових осіб – від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. За порушення карантину, що призвело до смерті третіх осіб передбачено від 5 до 8 років ув’язнення”, – зауважив міський голова Руслан Марцінків.
Оперативна нарадаОпубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 16 березня 2020 р.
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