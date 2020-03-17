У Львові, Івано-Франківську та Тернополі шукають волонтерів для боротьби з коронавірусом
"Збираємо інформацію про готових стати медичними волонтерами. При потребі ми зможемо їх оперативно залучити до процесів боротьби із захворюваннями, спричиненими коронавірусом", — зазначила заступниця мера Львова, керівниця міського штабу з оперативного реагування та ухвалення рішень щодо ситуації із захворюванням на коронавірус Галина Слічна, інформує RegioNews.
Повідомлення про пошук волонтерів оприлюднили на сторінці Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.
"Закликаємо людей з медичною освітою стати волонтерами у разі виявлення коронавірусу у Тернополі. Для реєстрації телефонуйте за номером 52-56-96, - йдеться в дописі.
УВАГА! ШУКАЄМО ВОЛОНТЕРІВ-МЕДИКІВ Закликаємо людей з медичною освітою, зокрема студентів-медиків та медпрацівників, які...Опубліковано Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом Вівторок, 17 березня 2020 р.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook звернувся з проханням відгукнутися тих, хто може допомагати літнім людям.
"Друзі, шукаємо волонтерів для допомоги стареньким, немічним та тим, хто з інших причин не може подбати про себе. Звертатись за номерами телефонів гарячої лінії міста 1580, 0500101580, 0670101580", - пише мер.
ПРОШУ ПОШИРИТИ! #stop_covid_19 Друзі, шукаємо волонтерів для допомоги стареньким, немічним та тим, хто з інших причин...Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 17 березня 2020 р.
З 16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.
З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.
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