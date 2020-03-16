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16 березня 2020, 10:22 2

Консульства України призупинили видачу віз

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16 березня 2020, 10:22 2
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Консульства України по всьому світу тимчасово припинили прийом громадян та видачу віз для іноземців
Фото: konkurent.in.ua
Консульства України по всьому світу тимчасово припинили прийом громадян та видачу віз для іноземців

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу МЗС України.

"У зв’язку з оголошенням в Україні карантину, метою якого є попередження поширення вірусу COVID-19, консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України тимчасово припиняють ведення прийому громадян та видачу віз з 14 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про поновлення роботи буде оприлюднено додатково.

З питаннями МЗС попросив українців звертатися на електронну адресу cons_vvp@mfa.gov.ua.

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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.


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