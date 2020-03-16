Консульства України призупинили видачу віз
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу МЗС України.
"У зв’язку з оголошенням в Україні карантину, метою якого є попередження поширення вірусу COVID-19, консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України тимчасово припиняють ведення прийому громадян та видачу віз з 14 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Інформацію про поновлення роботи буде оприлюднено додатково.
З питаннями МЗС попросив українців звертатися на електронну адресу cons_vvp@mfa.gov.ua.
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