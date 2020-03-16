В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат
Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.
Мэр отметил, необходимо закрыть все заведения кроме аптек, продуктовых и АЗС. Приостановить работу ЦПАУ, отделов субсидий - услуги будут предоставлять онлайн. Отправить на карантин работников образования, культуры, органов самоуправления.
Территориальные центры должны обеспечить помощь одиноким, немощным, а также детям с инвалидностью. Коммунальным службам следует обеспечить бесперебойную работу аварийных служб.
Частному и коммунальному транспорту рекомендуют работать в режиме выходного дня.
За резервные средства следует закупить системы искусственной вентеляции легких, дополнительные тесты и лекарства.
Он также обратился к полиции и нацгвардии с просьбой увеличить количество патрулей для противодействия скоплению людей.
Эти меры сегодня, 16 марта, мэр предложил на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Присутствующие поддержали решение.
Официальное обращение о мероприятий во время карантина в городеОпубликовано Русланом Марцінковим Воскресенье, 15 марта 2020 г.
Комиссия по чрезвычайным ситуациямОпубликовано Русланом Марцінковим Понедельник, 16 марта 2020 г.
Напомним, Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. С понедельника, 16 марта, будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.
16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.
С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
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