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16 марта 2020, 11:05 14

В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат

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16 марта 2020, 11:05 14
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Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений
Фото, видео: Руслан Марцинкив
Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений

Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Мэр отметил, необходимо закрыть все заведения кроме аптек, продуктовых и АЗС. Приостановить работу ЦПАУ, отделов субсидий - услуги будут предоставлять онлайн. Отправить на карантин работников образования, культуры, органов самоуправления.

Территориальные центры должны обеспечить помощь одиноким, немощным, а также детям с инвалидностью. Коммунальным службам следует обеспечить бесперебойную работу аварийных служб.

Частному и коммунальному транспорту рекомендуют работать в режиме выходного дня.

За резервные средства следует закупить системы искусственной вентеляции легких, дополнительные тесты и лекарства.

Он также обратился к полиции и нацгвардии с просьбой увеличить количество патрулей для противодействия скоплению людей.

Эти меры сегодня, 16 марта, мэр предложил на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Присутствующие поддержали решение.

Официальное обращение о мероприятий во время карантина в городе

Опубликовано Русланом Марцінковим Воскресенье, 15 марта 2020 г.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям

Опубликовано Русланом Марцінковим Понедельник, 16 марта 2020 г.

Напомним, Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. С понедельника, 16 марта, будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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