В Луганській області підозра на коронавірус не підтвердилася

Станом на 16 березня в Луганській області 1 підозра на COVID-19 не підтвердилася

Фото: pixabay.com

Станом на 16 березня в Луганській області 1 підозра на COVID-19 не підтвердилася

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації. Обстеження проводилося вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України (м. Київ). Нагадаємо, 13 березня в Луганській області була зафіксована перша підозра на коронавірус. Усього у світі зареєстровано 169 тисяч 385 випадків зараження коронавірусом. В Україні станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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