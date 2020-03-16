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16 березня 2020, 10:24 4

В Луганській області підозра на коронавірус не підтвердилася

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16 березня 2020, 10:24 4
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Станом на 16 березня в Луганській області 1 підозра на COVID-19 не підтвердилася
Фото: pixabay.com
Станом на 16 березня в Луганській області 1 підозра на COVID-19 не підтвердилася

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації.

Обстеження проводилося вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України (м. Київ).

Нагадаємо, 13 березня в Луганській області була зафіксована перша підозра на коронавірус.

Усього у світі зареєстровано 169 тисяч 385 випадків зараження коронавірусом.

В Україні станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом

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