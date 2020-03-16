В Луганській області підозра на коронавірус не підтвердилася
Станом на 16 березня в Луганській області 1 підозра на COVID-19 не підтвердилася
Станом на 16 березня в Луганській області 1 підозра на COVID-19 не підтвердилася
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації.
Обстеження проводилося вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України (м. Київ).
Нагадаємо, 13 березня в Луганській області була зафіксована перша підозра на коронавірус.
Усього у світі зареєстровано 169 тисяч 385 випадків зараження коронавірусом.
В Україні станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом
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