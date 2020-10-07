Голова Полтавської ОДА закликав місцевих політиків не спекулювати на темі карантину заради рейтингів

Олег Синєгубов вважає, що людське життя і здоров'я дорожчі за успіхи на виборах

Олег Синєгубов вважає, що людське життя і здоров'я дорожчі за успіхи на виборах

Фото: Полтавська ОДА

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов закликав жителів міста не вестися на політиків, які закликають не дотримуватися карантину.

Відеозвернення Олега Синєгубова оприлюднили на сторінці Полтавської ОДА у Facebook, пише RegioNews.

Зокрема, голова ОДА нагадав місцевим політикам про необхідність дотримання карантинних заходів під час спілкування з виборцями.

Закликаю всіх учасників політичних перегонів не використовувати тему карантину для своїх рейтингів. Життя людей дорожче. Що може змусити політика вийти з позиції, що ми не приймаємо поділ на ту чи іншу зону, запропонувати жителям не дотримуватися карантинних заходів, які можуть зберегти не тільки здоров'я, але і життя?" – сказав він.



Також Олег Синєгубов попросив жителів регіону не слухати тих, хто закликає до недотримання карантину.

Мова не про політику. Йдеться про життя людей. Згоден, іноді відчуваєш несправедливість, адже ти дещо обмежений у діях або бажаннях. Це складно, але лише дотримуючись встановлених правил карантину ми зможемо поліпшити ситуацію", – резюмував голова ОДА.

Звернення голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова Очільник Полтавщини Олег Синєгубов закликав учасників політичних перегонів не використовувати тему карантину для піару, а жителів області – дотримуватися протиепідемічних заходів. Опубліковано Полтавська обласна державна адміністрація Середа, 7 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 5 жовтня, коли Полтава потрапила до помаранчевої зони, влада міста відмовилися посилювати карантин. Виконуючий обов'язки мера Полтави Олександр Шамота закликав установи торгівлі, обслуговування та фітнес-клуби працювати у звичайному режимі.