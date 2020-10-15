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15 жовтня 2020, 15:43 3

Мер Запоріжжя сказав, коли школи міста підуть на канікули

15 жовтня 2020, 15:43 3
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Садки працюватимуть у звичайному режимі
Садки працюватимуть у звичайному режимі
Рixabay
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В Запоріжжі школи підуть на канікули з 19 жовтня на два тижні. Можливо подовження канікул, виходячи з епідеміологічної ситуації.

Про це у Facebook заявив мер Запоріжжя Володимир Буряк, інформує RegioNews.

Зазначається, що до шкіл учні повинні повернутися 2 листопада. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі і далі.

"З понеділка, як і було заплановано, учні усіх навчальних закладів Запоріжжя йдуть на канікули до 30 жовтня. Дитячі садки наразі працюватимуть у звичному режимі", - зазначив Буряк.

Він додав, що далі все залежатиме від ситуації з поширенням коронавірусу в місті та країні.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко пояснив, коли почнуться осінні канікули в столичних школах.

Раніше повідомлялось, що Кабмін рекомендує встановити канікули з 15 до 30 жовтня. Після цього можливий перехід на дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідемічної ситуації.

коронавірус Україна карантин школа мер Запоріжжя канікули
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