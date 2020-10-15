Мер Запоріжжя сказав, коли школи міста підуть на канікули

Садки працюватимуть у звичайному режимі

Садки працюватимуть у звичайному режимі

Рixabay

В Запоріжжі школи підуть на канікули з 19 жовтня на два тижні. Можливо подовження канікул, виходячи з епідеміологічної ситуації.

Про це у Facebook заявив мер Запоріжжя Володимир Буряк, інформує RegioNews.

Зазначається, що до шкіл учні повинні повернутися 2 листопада. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі і далі.

"З понеділка, як і було заплановано, учні усіх навчальних закладів Запоріжжя йдуть на канікули до 30 жовтня. Дитячі садки наразі працюватимуть у звичному режимі", - зазначив Буряк.

Він додав, що далі все залежатиме від ситуації з поширенням коронавірусу в місті та країні.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко пояснив, коли почнуться осінні канікули в столичних школах.

Раніше повідомлялось, що Кабмін рекомендує встановити канікули з 15 до 30 жовтня. Після цього можливий перехід на дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідемічної ситуації.