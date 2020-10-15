Карантин в Україні: Стало відомо, в яку зону потрапить Київ

Рішення буде схвалено сьогодні

Рішення буде схвалено сьогодні

Фото: flickr

Київ в оновленому карантинному списку залишиться в "помаранчевій" зоні. Відповідне рішення сьогодні, 15 жовтня, повинна ухвалити Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує RegioNews.

Попадання в "червону" зону карантину можливе лише при погіршенні ситуації з заповненістю лікарняних ліжок.

"Київ зараз у "помаранчевій" і буде у "помаранчевій" зоні. Все залежить від єдиного критерію. Це ліжка в лікарнях", - сказав Рубан.

Він додав, що ситуація з дитячими садками і школами зараз в Києві повністю контрольована.

"По місту Києву перехворіло менше, ніж пів відсотка відвідувачів усіх навчальних закладів. Це і учні, і вчителі, інші працівники. Ситуація працюється за алгоритмом самоізоляції і проведення своєчасних заходів", - сказав Рубан.

Нагадаємо, 13 жовтня в Україні продовжили карантин до кінця року.

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