Таємні зустрічі та новий телефон: Кравченко оприлюднив записи розмов дружини керівника САП

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Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив записи розмов дружини керівника САП Олександра Клименка та її подруги – керівниці адвокатського бюро "Редіч і партнери" Наталії Редіч

Про це Кравченко повідомив у своєму Telegram-каналі, оприлюднивши відео з фрагментами розмов, передає RegioNews.

На записах жінки обговорюють кримінальне провадження, побоювання щодо прослуховування телефонів та намагаються з’ясувати, чи можуть матеріали слідства, вилучені під обшуків детективами НАБУ в ОГП стосуватися їх особисто.

За версією Кравченка, йдеться про події після обшуків НАБУ в Офісі генерального прокурора 4 вересня 2026 року. Слідчі дії проводили в межах розслідування щодо діяльності шахрайських кол-центрів. Водночас Кравченко стверджує, що справжньою метою обшуків міг бути доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, зокрема тих, що стосувалися людей з оточення керівництва антикорупційних органів.

За версією, викладеною у відео, наступного ранку після обшуків дружина Олександра Клименка зателефонувала своїй подрузі – адвокатці Наталії Редіч – та попросила про термінову зустріч.

Перед цим, як стверджує Кравченко, адвокатка звернулася до спільної знайомої на ім'я Вероніка, яку він називає ворожкою. Її нібито також відвідувала дружина керівника САП.

Під час розмови Редіч, за твердженням ексгенпрокурора, намагалася з'ясувати, чи може кримінальне провадження стосуватися можливого незаконного збагачення родини Клименка, зокрема майна, оформленого на його батьків.

Згодом жінки зустрілися на дитячому майданчику в Києві. Як стверджується в оприлюднених записах, дружина керівника САП застерегла подругу від необережних висловлювань.

Пізніше адвокатка знову звернулася до знайомої з питаннями про можливе оприлюднення листування та прослуховування телефону, офісу й автомобіля.

Новий телефон і можливе стеження

За словами Кравченка, 7 вересня дружина Клименка та адвокатка знову зустрілися в одному зі столичних кафе. Перед зустріччю Редіч нібито залишила телефон і сумку в автомобілі.

Того ж вечора адвокатка, як стверджує ексгенпрокурор, придбала новий телефон на радіоринку "Караваєві дачі" та перенесла на нього інформацію зі старого пристрою.

Приблизно за годину їй зателефонувала дружина керівника САП. Під час розмови Редіч повідомила, що діє за раніше визначеним планом.

Кравченко припускає, що такі дії могли бути спробою уникнути стеження та приховати зміст комунікацій.

Окремо колишній генпрокурор заявив, що під час обшуків в Офісі генпрокурора детективи НАБУ могли отримати доступ до матеріалів іншого кримінального провадження.

За його словами, у межах цієї справи раніше повідомили про підозри, однак після обшуків відповідні відомості нібито незаконно вилучили з державного реєстру. Також він стверджує, що інформація зі слідчих матеріалів стала відома особам, яких вона стосувалася.

Ці події Кравченко пов'язує зі спецоперацією НАБУ і САП "Карфаген". Він припускає, що антикорупційні розслідування могли використовувати для тиску на правоохоронців або відвернення уваги від можливих правопорушень в оточенні керівництва антикорупційних органів.

Ексгенпрокурор анонсував оприлюднення додаткових документів, записів розмов та інших матеріалів.

Оприлюднені Кравченком записи – це його твердження, які наразі варто розглядати як версію колишнього генпрокурора, а не як доведені факти.

Як відомо, зранку 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко також зазначив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Натомість глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

Руслан Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав з України через пункт пропуску "Шегині – Медика" на автомобілі преміумтаксі, а не на службовому транспорті.

Кравченко також подав заяву про звільнення з органів прокуратури. 21 вересня його звільнили з прокуратури.

Верховна Рада на засіданні 15 вересня підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

Згодом, за даними УП, що колишній генеральний прокурор після виїзду з України разом із дружиною зареєстрував місце проживання у столиці Австрії Відні.