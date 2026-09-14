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14 вересня 2026, 08:26

"Я давно мав це зробити": Кравченко підписав підозру директору НАБУ Кривоносу

14 вересня 2026, 08:26
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Фото: з відкритих джерел
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Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу

Про це він сказав у відеозверненні, передає RegioNews.

За словами Кравченка, Кривоноса підозрюють у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у діях, спрямованих на створення підстав для уникнення відповідальності в суді.

Кравченко також заявив про підозру близькій до керівника САП особі. Йдеться, за його словами, про можливий вплив на суддю ВАКС, пропозицію неправомірної вигоди та сприяння в ухиленні від мобілізації.

Генпрокурор стверджує, що саме це провадження стало причиною нічного штурму Офісу Генерального прокурора.

Окремо Кравченко заявив, що єдиною метою так званої операції "Карфаген" був доступ до закритих матеріалів Генпрокуратури, які стосуються розслідування злочинів працівників НАБУ. За його словами, для цього проводилися обшуки в Офісі Генпрокурора, під час яких керівництво НАБУ нібито отримало доступ до цих матеріалів.

Кравченко також заявив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Наприкінці звернення генпрокурор закликав директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка подати у відставку.

Справа "Карфаген": подробиці

5 вересня НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген".

За версією слідства, угруповання діяло в Офісі Генерального прокурора та було пов’язане з "кришуванням" шахрайських кол-центрів. Учасники нібито отримували гроші за невтручання в їхню діяльність.

Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.

Основні фігуранти:

  • Сергій Кропива – заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. У матеріалах НАБУ він фігурує під псевдонімом "Канцлер". За версією слідства, саме він був одним із ключових учасників та міг очолювати злочинну організацію. 6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту до 2 листопада з альтернативою застави 120 млн грн.
  • Єлизавета Івахненко – 24-річна фігурантка справи, яка в матеріалах слідства проходить під псевдонімом "Муза". Івахненко відправили в СІЗО з альтернативою 20 млн грн застави.
  • Богдан Бойко – президент ФК "Харків". САП заявила, що він також є фігурантом операції та, за версією слідства, координував діяльність мережі шахрайських кол-центрів. Бойко заперечив свою причетність до незаконної діяльності.

Слідчі дії також проводили щодо інших посадовців та осіб, яких правоохоронці перевіряють на можливу причетність до схеми.

Вранці 6 вересня Руслан Кравченко відреагував на слідчі дії і заперечив причетність до можливого "кришування" незаконних кол-центрів та доручив провести перевірки в Офісі Генпрокурора, а працівників підрозділів, пов’язаних із такими справами, перевірити на поліграфі.

Уже ввечері 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку з посади. Раніше "Українська правда" з посиланням на власні поінформовані джерела в політичних колах повідомляла, що президент Володимир Зеленський провів зустріч із Русланом Кравченком та головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Сторони обговорювали подальше перебування Кравченка на посаді генерального прокурора.

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