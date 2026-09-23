Не службове авто: стало відомо, як ексгенпрокурор Кравченко виїхав з України

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Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав з України через пункт пропуску "Шегині – Медика" на автомобілі преміумтаксі, а не на службовому транспорті

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

За даними журналіста Михайла Ткача, Кравченко перетнув кордон на Mercedes-Benz V-класу. Автомобіль належить ТОВ "Андреоллі", яке здійснює міжнародні пасажирські перевезення на замовлення. За кермом перебував водій-ФОП, зареєстрований у сфері перевезень.

При цьому раніше повідомлялося, що Кравченко виїхав за кордон на службовому автомобілі. Однак в Офісі генерального прокурора заявили, що у період із 13 на 14 вересня службові автомобілі ОГП для його відрядження не використовувалися.

"Про спосіб і транспорт, на якому Кравченко виїхав, інформацією не володію", – повідомили в ОГП.

Куди саме Кравченко вирушив після перетину кордону, наразі невідомо. За словами Ткача, джерела журналіста називали серед можливих напрямків Відень та Дубай.

Як відомо, Кравченко також подав заяву про звільнення з органів прокуратури. 21 вересня його звільнили з прокуратури.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 15 вересня підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

Зранку 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко також зазначив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Натомість глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

Згодом стало відомо, що генпрокурор виїхав за кордон. За його словами, він перебуває у службовому відрядженні, під час якого планує зустрічі з міжнародними партнерами.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив журналістам, що не отримував підозри, про підписання якої раніше говорив відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко. Керівник САП Олександр Клименко також заявив, що ніхто з його близьких не отримував підозр.

В Офісі генпрокурора також спростували інформацію про підозру керівнику НАБУ та наголосили, що правових підстав для її оголошення не було.

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