НАБУ і САП проводять обшуки у генпрокурора Кравченка - ЗМІ

Фото з відкритих джерел

У ЗМІ з'явилась інформація про обшуки, які проводять НАБУ і САП. Зокрема, журналісти називають ім'я генерального прокурора України

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

За даними джерел журналістів, правоохоронці проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

При цьому речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала ці обшуки. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.

Офіційних заяв від правоохоронці наразі ще немає.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про те, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу Генерального прокурора України.