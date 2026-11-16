На Херсонщині росіяни атакували чоловіка на мопеді: він загинув

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У понеділок, 16 листопада, російські військові атакували безпілотником мешканця Херсонщини, який їхав на мопеді. Від отриманих травм чоловік загинув

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, удар стався близько 10:20 неподалік села Садове.

"Російські терористи атакували безпілотником чоловіка неподалік села Садове", – зазначив Прокудін.

У момент атаки місцевий житель їхав на мопеді. Отримані травми виявилися смертельними.

Наразі особу загиблого встановлюють.

За даними ОВА,минулої доби російські загарбники били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів Херсонської області, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 2 приватних будинків. Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада російські загарбники масовано атакували Одеську область. Внаслідок ударів пошкоджені інфраструктурні об'єкти та приватні будинки.