Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій вантажівки з напівпричепом-цистерною не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, внаслідок чого вантажівка перекинулася.

На жаль, 54-річний водій загинув на місці події.

Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, ввечері 14 листопада на Кіровоградщині легковик під час обгону зіткнувся з вантажівкою. На місці загинули дві людини, постраждалу дитину госпіталізували.