Смертельна ДТП на Одещині: перекинулася вантажівка з цистерною
ДТП сталася вдень 15 листопада на автодорозі Одеса-Рені поблизу міста Ізмаїл
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій вантажівки з напівпричепом-цистерною не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, внаслідок чого вантажівка перекинулася.
На жаль, 54-річний водій загинув на місці події.
Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, ввечері 14 листопада на Кіровоградщині легковик під час обгону зіткнувся з вантажівкою. На місці загинули дві людини, постраждалу дитину госпіталізували.
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