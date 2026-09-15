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15 вересня 2026, 12:40

Верховна Рада проголосувала за звільнення Кравченка

15 вересня 2026, 12:40
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Фото: ОГП
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Верховна Рада на засіданні 15 вересня підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора

Про це повідомляє RegioNews.

Парламент у цілому підтримав відповідне рішення №16064. "За" проголосували 317 народних депутатів.

Нагадаємо, зранку 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко також зазначив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Натомість глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

Згодом стало відомо, що генпрокурор виїхав за кордон. За його словами, він перебуває у службовому відрядженні, під час якого планує зустрічі з міжнародними партнерами.

Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив журналістам, що не отримував підозри, про підписання якої раніше говорив відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко. Керівник САП Олександр Клименко також заявив, що ніхто з його близьких не отримував підозр.

В Офісі генпрокурора також спростували інформацію про підозру керівнику НАБУ та наголосили, що правових підстав для її оголошення не було.

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