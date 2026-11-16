На Прикарпатті зник турист із Дніпра: пошуки тривають другу добу

Скриншот із відео

На Івано-Франківщині рятувальники розшукують 31-річного жителя Дніпра, який заблукав під час сходження до озера Несамовите

Про це повідомило Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

За інформацією рятувальників, чоловік зник ще 13 листопада близько 18:00.

Наступного дня, 14 листопада, його мати повідомила про зникнення та звернулася по допомогу. Відтоді зв'язок із туристом відсутній, а його місцеперебування невідоме.

Пошуки ускладнюють погодні умови у високогір’ї. Там спостерігаються сильний вітер, зниження температури повітря до -4°C та обледеніння схилів.

До пошукової операції залучили чотирьох гірських рятувальників із Ворохти на двох одиницях техніки, а також мобільно-оперативну групу ДСНС.

Наразі рятувальники обстежили 25 гектарів лісової місцевості та 26,2 кілометра стежок і лісових доріг. За допомогою безпілотника додатково оглянули 18 кілометрів території.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, нещодавно 26-річний турист із Вінниччини заблукав під час підйому на Говерлу через погіршення погодних умов. Чоловік сильно замерз і звернувся по допомогу до рятувальників. Пошуки тривали чотири години.