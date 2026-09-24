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24 вересня 2026, 09:18

Кравченко після виїзду з України зареєструвався у Відні: що з'ясували журналісти

24 вересня 2026, 09:18
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Фото: "Українська правда"
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Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко після виїзду з України разом із дружиною зареєстрував місце проживання у столиці Австрії Відні

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у політичних колах, передає RegioNews.

Згідно з документами, Руслан та Олександра Кравченки зареєстрували місце проживання за адресою Jordangasse 7/12 у Відні.

Як зʼясували журналісти, за цією адресою розташований офіс компанії CS Corporate Services GmbH, яка надає юридичні адреси для австрійських компаній.

"Але навіть у Відні, схоже, Кравченко вдався до порушень. Адже за адресою, вказаною у документі з австрійського реєстру, розташовується не місце проживання колишнього українського генпрокурора як цього вимагає закон", – йдеться у розслідуванні УП.

Журналісти припускають, що реєстрація за адресою офісу могла бути використана для приховування фактичного місця проживання подружжя у Відні.

За тією ж адресою зареєстровані щонайменше ще два десятки компаній, серед яких є структури міжнародних компаній.

Як відомо, Руслан Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав з України через пункт пропуску "Шегині – Медика" на автомобілі преміумтаксі, а не на службовому транспорті.

Кравченко також подав заяву про звільнення з органів прокуратури. 21 вересня його звільнили з прокуратури.

Верховна Рада на засіданні 15 вересня підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

Зранку 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко також зазначив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Натомість глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

Згодом стало відомо, що генпрокурор виїхав за кордон, але обіцяв повернутися.

Читайте також: Справа Кравченка: цю інформаційну битву Зеленський явно програв

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