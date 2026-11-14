Українська ведуча перенесла важку операцію після ДТП

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Українська ведуча Наталі Солонік вийшла на зв'язок після операції. Наразі вона відновлюється після ДТП

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Наталі Солонік пересла операцію, яка тривала близько чотирьох годин. Її травми виявились серйознішими, аніж припускали спочатку. Замість перелому двох хребців у Наталі діагностували перелом одразу чотирьох. Один із них лікарям довелось практично "збирати наново".

Попереду у ведучої складна реабілітація. При цьому її права рука після аварії працює лише на 40-50 відсотків. Ведуча налаштована поступово відновлюватися та повертатися до звичного життя.

Нагадаємо, ДТП сталась в ніч проти 8 листопада. Наталі Солонік розповіла, що тоді вона поверталася зі зйомок і спала на задньому сидінні автомобіля. Після ДТП медики вииявили в неї численні синці, а також травму шийного відділу хребта: перелом між четвертим і п'ятим хребцями зі зміщенням.