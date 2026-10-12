Зеленський назвав умову проведення виборів в Україні: що він запропонував Путіну

Фото: Офіс Президента

Україна готова провести вибори президента, якщо Росія погодиться на повне припинення вогню на 60 днів

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ABC News, передає RegioNews.

"Тож, будь ласка, скажіть Путіну: дайте нам два місяці, 60 днів повного припинення вогню, і ми проведемо вибори. Звісно, ми будемо готові прийняти будь-який вибір нашого народу, саме українського народу", – сказав він.

Зеленський наголосив, що саме український народ має вирішувати, кого обирати главою держави. За його словами, попри готовність організувати голосування, провести вибори під час війни складно через безпекові ризики та законодавчі обмеження.

"Ми перебуваємо у стані війни, і провести вибори справді складно. Головне – забезпечити безпеку та дати людям можливість проголосувати", – зазначив президент.

Він також повідомив, що вже обговорював із командою президента США Дональда Трампа можливість проведення виборів за умови припинення вогню.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців та щонайменше у 20 мільярдів гривень.

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