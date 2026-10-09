"Подарунки Путіну не спрацюють на мир": Зеленський відреагував на рішення США щодо російського дизелю

Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення США тимчасово дозволити постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Він заявив, що послаблення санкцій без тривалих домовленостей про деескалацію може дати Росії додаткові ресурси для продовження війни

Про це Зеленський написав у соцмережах, передає RegioNews .

За словами президента, під час зустрічі з представниками Конгресу США він наголосив на необхідності посилити санкційний тиск на Росію, зокрема на підставі законодавчої ініціативи сенатора Ліндсі Грема. Водночас, на думку Зеленського, розмова президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним веде до іншого підходу.

Український президент також згадав нещодавнє зняття європейських санкцій із російських олігархів. Він стверджує, що після цього російські удари та насильство проти людей лише посилилися.

"Росіяни компенсують таким терором свою нездатність досягти визначених їм цілей на фронті. В цьому році Росія на фронті найслабша, ніж в будь-який інший час війни. Саме тому Путін покладається на терор. Саме тому він покладається на спроби кулуарних домовленостей про те чи інше послаблення тиску на Росію, щоб купити ще час і можливості для війни", — заявив Володимир Зеленський.

Він назвав "очевидною слабкістю" будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чітких і тривалих домовленостей про деескалацію. Зеленський також повторив, що Україна готова до дзеркальних кроків зі зниження інтенсивності бойових дій.

"Ми не будемо спалювати російське нафтоперероблення, якщо Росія не буде руйнувати нашу енергетику", — наголосив президент.

Він також заявив, що послаблення санкцій не сприятиме встановленню миру.

"Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія "віддячить” за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти — це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити", — сказав Зеленський.

Президент додав, що розраховує на справедливу підтримку з боку США та на сильну, а не слабку розмову з Росією.

Нагадаємо, що 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з Володимиром Путіним. За повідомленнями про розмову, сторони домовилися про постачання тисяч тонн російського дизельного пального до США та на світові ринки.

Після цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) негайно видає тимчасову загальну ліцензію, яка дозволяє постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.