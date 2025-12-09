Зеленський готується до виборів під час воєнного стану

фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський попросив депутатів підготувати законодавчі зміни, які дадуть змогу провести вибори під час воєнного стану

Як передає RegioNews, про це глава держави сказав під час пресконференції.

Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

Український лідер також нагадав, що для виборів треба убезпечити людей від обстрілів та гарантувати, що проголосувати зможуть військові.

"Я прошу зараз США, можна з європейцями, забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60 днів Україна буде готова до проведення виборів, я особисто маю на це волю і готовність", – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в Україні тему війни використовують для того, щоб не проводити вибори.