США закликають Україну провести президентські вибори
Президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на його інтерв'ю Politico
Американський лідер натякнув, що в Україні тему війни використовують для того, щоб не проводити вибори.
"Вони давно не проводили виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", – заявив Трамп.
Також він зазначив, що український народ повинен мати вибір.
Раніше Зеленський заявив, що Україна передасть США свій погляд на мирний план і гарантії безпеки. За його словами, кількість пунктів документа після переговорів у Женеві та роботи з представниками США в Маямі була скорочена з 28 до 20.
