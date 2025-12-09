США закликають Україну провести президентські вибори

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на його інтерв'ю Politico

Американський лідер натякнув, що в Україні тему війни використовують для того, щоб не проводити вибори.

"Вони давно не проводили виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", – заявив Трамп.

Також він зазначив, що український народ повинен мати вибір.

Раніше Зеленський заявив, що Україна передасть США свій погляд на мирний план і гарантії безпеки. За його словами, кількість пунктів документа після переговорів у Женеві та роботи з представниками США в Маямі була скорочена з 28 до 20.