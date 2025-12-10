Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна може бути готова провести вибори протягом 60–90 днів, якщо буде забезпечена безпека

Про це повідомляє "CNN", передає RegioNews.

Він виступив із такою заявою на тлі критики з боку колишнього президента США Дональда Трампа, який стверджує, що Зеленський нібито використовує війну для збереження влади. Зеленський підкреслив, що безпека під час ракетних обстрілів є ключовим питанням, і попросив міжнародну підтримку для гарантування безпечного голосування.

Останні вибори в Україні відбулися у 2019 році: Зеленський переміг на президентських перегонах, а його партія "Слуга народу" здобула абсолютну більшість у парламенті. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року вибори не проводилися через воєнний стан. На його основі тимчасово обмежено проведення виборів, щоб країна могла протистояти загрозам і забезпечити безпеку громадян.

Підготовка до нових виборів ускладнюється через логістичні та правові проблеми. За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців. Частина виборчої інфраструктури пошкоджена, а майже мільйон українців перебуває на передовій, що робить голосування без припинення бойових дій практично неможливим.

Аналітики зазначають, що поспішне проведення виборів може призвести до політичної невизначеності, на якій виграє Росія. Громадські опитування показують, що українці вважають пріоритетом завершення війни та відновлення безпеки, а вибори – лише після закінчення воєнного стану та забезпечення належних умов для голосування.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в Україні тему війни використовують для того, щоб не проводити вибори.