16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 20:58

"Україна не готова до виборів раніше 6 місяців", – заступник голови ЦВК

10 грудня 2025, 20:58
Фото: Getty Images
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна може бути готова провести вибори протягом 60–90 днів, якщо буде забезпечена безпека

Про це повідомляє "CNN", передає RegioNews.

Він виступив із такою заявою на тлі критики з боку колишнього президента США Дональда Трампа, який стверджує, що Зеленський нібито використовує війну для збереження влади. Зеленський підкреслив, що безпека під час ракетних обстрілів є ключовим питанням, і попросив міжнародну підтримку для гарантування безпечного голосування.

Останні вибори в Україні відбулися у 2019 році: Зеленський переміг на президентських перегонах, а його партія "Слуга народу" здобула абсолютну більшість у парламенті. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року вибори не проводилися через воєнний стан. На його основі тимчасово обмежено проведення виборів, щоб країна могла протистояти загрозам і забезпечити безпеку громадян.

Підготовка до нових виборів ускладнюється через логістичні та правові проблеми. За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців. Частина виборчої інфраструктури пошкоджена, а майже мільйон українців перебуває на передовій, що робить голосування без припинення бойових дій практично неможливим.

Аналітики зазначають, що поспішне проведення виборів може призвести до політичної невизначеності, на якій виграє Росія. Громадські опитування показують, що українці вважають пріоритетом завершення війни та відновлення безпеки, а вибори – лише після закінчення воєнного стану та забезпечення належних умов для голосування.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в Україні тему війни використовують для того, щоб не проводити вибори.

КГБ завербувало Зеленського ще 20 років тому: нова заява Ігоря Коломойського
10 грудня 2025, 18:47
"Якщо голосувати зараз – перемога Зеленського майже неминуча", – Гончаренко
10 грудня 2025, 18:06
Зеленський заявив про можливе припинення війни
10 грудня 2025, 17:59
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Україна переходить на цифровий військовий облік: що зміниться для резервістів
10 грудня 2025, 21:23
Сили у небі збільшуються: президент України анонсував посилення авіації
10 грудня 2025, 21:14
Піарниця Степана Гіги розповіла про його стан: "Важкий, але стабільний"
10 грудня 2025, 20:31
На Донеччині ворог просунувся у кількох населених пунктах – оновлена мапа DeepState
10 грудня 2025, 20:29
На Вінниччині зграя собак напала на 11-річну дівчинку: що відомо про стан потерпілої
10 грудня 2025, 20:29
СБУ та ВМС вивели з ладу російський танкер під прапором Коморських Островів
10 грудня 2025, 20:06
На Харківщині електропотяг на смерть збив жінку на переході
10 грудня 2025, 19:55
На Рівненщину прибув 38-й евакуаційний потяг із Донеччини: доставлено 12 людей
10 грудня 2025, 19:42
На Дніпропетровщині під час обстрілів постраждали двоє людей, пошкоджено будівлі та АЗС
10 грудня 2025, 19:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
