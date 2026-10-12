Зеленский назвал условие проведения выборов в Украине: что он предложил Путину
Украина готова провести выборы президента, если Россия согласится на полное прекращение огня на 60 дней
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News, передает RegioNews.
"Итак, пожалуйста, скажите Путину: дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня, и мы проведем выборы. Конечно, мы будем готовы принять любой выбор нашего народа, именно украинского народа", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что именно украинский народ должен решать, кого избирать главой государства. По его словам, несмотря на готовность организовать голосование, провести выборы во время войны сложно из-за рисков безопасности и законодательных ограничений.
"Мы находимся в состоянии войны, и провести выборы действительно сложно. Главное – обеспечить безопасность и дать людям возможность проголосовать", – отметил президент.
Он также сообщил, что уже обсуждал с командой президента США Дональда Трампа возможность проведения выборов при прекращении огня.
Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.
В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".
По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев и не менее 20 миллиардов гривен.
Читайте также: "Ситая война" завершается: общественный договор Зеленского подходит к концу