Зеленский назвал условие проведения выборов в Украине: что он предложил Путину

Фото: Офис Президента

Украина готова провести выборы президента, если Россия согласится на полное прекращение огня на 60 дней

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News, передает RegioNews.

"Итак, пожалуйста, скажите Путину: дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня, и мы проведем выборы. Конечно, мы будем готовы принять любой выбор нашего народа, именно украинского народа", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что именно украинский народ должен решать, кого избирать главой государства. По его словам, несмотря на готовность организовать голосование, провести выборы во время войны сложно из-за рисков безопасности и законодательных ограничений.

"Мы находимся в состоянии войны, и провести выборы действительно сложно. Главное – обеспечить безопасность и дать людям возможность проголосовать", – отметил президент.

Он также сообщил, что уже обсуждал с командой президента США Дональда Трампа возможность проведения выборов при прекращении огня.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев и не менее 20 миллиардов гривен.

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